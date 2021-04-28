İlim Yayma Cemiyeti bin çocuğa bayramlık dağıttı

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi mübarek Ramazan ayı münasebetiyle her yıl gerçekleştirdiği Ramazan dağıtımını bu yılda yaptı.

Hayırsever kişilerin destekleri ile temin edilen 700 adet gıda kolisi, 1000 kişiye de bayramlık kıyafet cemiyet gönülleri tarafından belirlenen ailelere ulaştırıldı.

“Mutlu Olmak İçin Mutlu Et” sloganıyla yola çıkan İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi, İş adamlarından toplanan yardımlar ile çoğunluğu yetim olmak üzere 1000 kişiye bayramlık kıyafet alarak yüzlerini güldürdü.

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Başkanı Nevruz Demir Bayer, hayırsever kişilerin destekleri ile temin edilen 700 adet gıda kolisi ile 1000 kişilik bayramlık kıyafet yardımlarının Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirildiğini, İlim Yayma Cemiyeti olarak yetim ve mazlumların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.