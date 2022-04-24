İlginç kaza kameralara yansıdı  

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ’da seyir halinde olan minibüsün bir yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Rızaiye Mahahallesi Yeni Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 M 0353 plakalı minibüs kaldırımda yürürken bir anda yola inen bir yayaya çarptı. İlginç kazada yaya, hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayaya 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.