İlçemize Arapgir’den olan tüm girişler kapatıldı

Ağın İlçesi Hıfzısıhha Kurulu, Ağın Kaymakamı Fatih Cıdırlıoğlu başkanlığında toplandı.

Ağın İlçesi Hıfzısıhha Kurulu, Ağın Kaymakamı Fatih Cıdırlıoğlu başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda yeni kararlara varıldı.

Yapılan açıklamada, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizi de insan hayatı açısından son drece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada can ve mal kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.

Bu nedenle; İlçemizde 30 KM mesafede olup, Malatya İli Arapkir ilçesinde çok yakın olduğu bazı köylerimizden Arapkir İlçesinde bağlı köylerden de ilçemize vatandaşların gidip geldiği, bu nedenle virüsün taşınabileceği düşünüldüğünden ilçemiz ve ilçemize bağlı köylerden Arapkir İlçesine gidiş gelişleri önlemek adına Arapkir İlçesinden ilçemize giriş ve çıkışların kapatılması hususu görüşüldü” denildi.

Ağın İlçesi Hıfzısıhha Kurulunda, Ağın’a bağlı Gümüşsuyu mevkiinde Arapkir’e giden karayolunun trafiğe kapatılmasına, Ağın’a bağlı Aşağıyabanlı, Mondalı, Balkayası ve Altunayva köylerinin Arapkir Karayolundan bağlantı yollarının trafiğe kapatılmasına, Kararın gereği yapılmak üzere Ağın İlçesi Toplum Sağlığı Merkezince ilgili kurumlara, İlçe Jandarma Komutanlığına, Arapgir Karayolları Şube Şefliğine ve Köy Muhtarlığına gönderilmesi kararlarına varıldı.