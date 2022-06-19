İlçelerimize noter açılacak

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ’ın 4 İlçesine noter açılacak müjdesini verdi.

Bulut; “Adalet Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda noterlik bulunmayan Ağın, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice ilçelerimizde noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ tarafından imzalanmıştır. Sayın Bakanımıza yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Böylelikle ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin bir talebi daha karşılanmış oldu. Şehrimizin her tarafında hizmet üretmek için çalışıyoruz. Yeni noterlikler Ağın, Alacakaya, Arıcak ve Sivricemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.