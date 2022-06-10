‘İlçelerdeki devlet hastaneleri sağlık ocağından farksız’

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın; “İlimizdeki sağlık sistemi’ne bakacak olursak Elazığ’ın ilçelerindeki hastanelerin %70’i sağlık ocağı mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bina var ama ilçelerin Kadın Doğum Doktoru yok, ultrason yok, MR Cihazı yok, Diyaliz ünitesi yok, laboratuvar cihazı yok. Düşünün ki birinin kalp krizi geçirmesi durumunda ilçeden şehire ambulansla gitmek zorunda kalıyor. Çünkü kalp enzimlerine bakacak laboratuvar cihazı dahi yok. Gündüz kan toplanıp öğlen şehir merkezindeki laboratuvara gidiyor. Aynen sağlık ocağı gibi. Böyle hastane olur mu?

Diğer taraftan Araştırma ve Şehir hastanelerine gidilse bile bir bakıyorsunuz 6 ay, 1 sene MR sırası, ultrason sırası veriliyor. Parası olan özel hastaneye koşuyor ama orada da maalesef müthiş bir pahalılık söz konusu olduğunu görüyoruz.

İLÇELERE DEVLET HASTANESİ YAPILDIYSA, GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİDİR.

İlçelerdeki doktor eksikliği ve teçhizat, cihaz eksikliği derhal giderilmelidir. Bu önlem merkezdeki hastanelerin yükünü hafifletecek, ilçelerimizdeki hemşehrilerimizi büyük bir zahmetten ve yol masraflarından kurtaracaktır. Sadece bina yaparak orada hastane kurmuş olmazsınız, ancak bir kaç müteahhiti zengin edersiniz. Ki öyle olduğunu görüyoruz.

SAYIN VALİMİZ TORAMAN’A TEŞEKKÜRLERİMİZİ ARZ EDİYORUZ ANCAK DİĞER İLÇELERİN DE DİYALİZ HASTALARI ÜCRETSİZ TAŞINMALIDIR !

Sayın Valimiz az önce saydığımız imkansızlıklarından dolayı Beyhan’lı vatandaşlarımıza servis hizmeti sunmuştur. Bundan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmeliyim. Ancak Arıcak gibi çok uzak bir ilçeden merkeze gelen diyaliz hastalarımız var, tüm ilçelerde bu durum söz konusudur. Diğer ilçelerin diyaliz hastaları da aynı şekilde taşınırsa bu kardeşlerimizin üzerinden ciddi bir maddi yükü kaldırmış olurlar ve adalet tecelli etmiş olur.

İLÇELERDEKİ BAĞLANTI YOLLARI 20 YILDIR STABİLİZEDİR, TİCARET GELİŞMİYOR, SIKIŞMIŞ.

AKP’nin en övündüğü icraatlerden biride yol ve bayındırlık hizmetleridir. Ancak baktığınız zaman hep aynı ana yolların yapılıp güçlendirildiğini görüyoruz. Ancak Elazığımızdaki ilçelerin diğer illere olan bağlantı yollarının ya olmadığını ya da stabilize olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı ticaret vb gelişmiyor ve ilçemizin sıkıştığını görüyoruz. Bir an önce ilçe bağlantı yolları yapılmalıdır.

HEMŞEHRİLERİMİZİN CEBİNDEN KEPÇEYLE ALIP, DİĞER CEBİNE KAŞIKLA MI KOYACAKSINIZ !

Hepimizin bildiği üzere AKP’nin Elazığ Kadrosu, kendi idaresinde bulunan bir kooperatifle 1000 dönümlük verimli mera arazisini oto sanayi sitesi yapma bahanesiyle vasfını değiştirmeye çalışıyor. Kooperatif sorumluları, AKP kadrosunu yanına almış, çıkmış ne diyor ? Efendim şu kadar kişiye iş vereceğiz. Bunu başkasına yutturursunuz ama biz yutmayız ! Peki soruyorum mera arazisi milletin ortak malı değil midir? Bu arazinin şu anki değeri 300 milyon(trilyon), alt yapı gidip imara açıldıktan sonra 1 milyar TL’dir. Hemşehrilerimizin 1 Milyar(katrilyon) TL’lik malını alıp kendilerine asgari ücret mi vereceksiniz ?

SAMİMİYSENİZ, NİÇİN OTO ONARIMCILAR ODASININ PROJESİNİ MUHATAP ALMADINIZ !

Saadet Partisi olarak geçen gün Oto Onarımcılar Oda başkanlarımızla görüştük. İfadelerinde, 2 yıldır 1000 kişiden her ay para topladıklarını ve bu parayla çok güzel bir proje ortaya koyduklarını ve Kuzey Çevre yoluna ve organize sanayiye bitişik bir alanda sanayi sitesi kurmak için yıllardır mücadele verdiklerini söylediler, ancak AKP’nin projemizi hiçe sayarak destek vermediklerini, son yaptıkları bu hareketle bu işe gönül veren üyelerimizi de soğuttuklalarını ifade ettiler. Saadet Partisi olarak, AKP’li yöneticilere soruyorum “ Siz bir sanayi sitesi kurmakta samimiyseniz, niçin Oto Onarımcılar Odası’nın yıllardır uğraşıp yerini belirleyip, para topladığı bir projeyi desteklemediniz de kendi kurdurduğunuz, sizinle organik bağı olan bir kooperatife bu işi yaptırmak istiyorsunuz?” Gayeniz nedir ? Sanayi sitesi esnafı bu odaya bağlı olduğu için en azından bir istişare edilmesi gerekmez miydi ? Niçin bu oda başkanlarını ve üyelerini yalnız bıraktınız ? Projelerine destek vermek dururken, niçin baltaladınız ? Bize göre bu soruların cevabı açıktır, milletimizde cevabı çok iyi biliyor. Bu konunun sağlıklı bir şekilde çözülebilmesi için Oto Onarımcılar Odası ile istişare edilmelidir. Çünkü oto sanayici esnafı temsil ediyorlar. Görüşleri önemlidir. Yanlışlıklar varsa birlikte karar verilerek düzeltilebilir. Biz Saadet Partisi olarak, Oto Sanayinin en uygun yerde yapılmasını destekliyoruz. Kimse kurnazlık ederek bizi sanayi sitesine karşıymış gibi göstermeye çalışmasın. Biz sanayi sitesinin yapılacağı yere karşıyız bunu açıkça ifade etmek isterim.

BİR BELEDİYE BAŞKANI, ÖNCE KENDİ PERSONELİNİN SIKINTISINI ÇÖZMELİDİR !

Sayın Şerifoğulları’nın Belediye personeline hala zam uygulamadığını görüyoruz. Bir yönetici önce kendi personelinin sıkıntılarını çözmelidir ki hizmet edebilsin. Ancak görüyoruz ki hala daha Elazığ Belediyesinde çalışan 2500 tane personel enflasyon altında inim inim inliyor. Her geçen zaman personelin aleyhine işliyor. Sayın Belediye başkanı başka işler için bulduğu parayı kendi personeline de sağlamalıdır. Geciktiği süreyi telafi etmenin bir yolunu bulmalıdır.

BU FELAKETLERDEN SADECE AKIL, BİLGİ, PLAN VE İNANÇ İLE KURTULABİLİRİZ.

AKP ülkemizi büyük bir toplumsal felakete sürüklüyor. Alım gücü kalmadı. Para kazanmak son derece zorlaştı. Gıda, Yakıt, Yem, İlaç, hammadde fiyatları aldı başını gidiyor. Her yerde istismar var. Yöneticilerin önemli bir kısmı milletimizin zenginliklerini istismar ediyor, bir kılıfına uydurup kendilerine aktarıyorlar. Elde ettikleri bu parayla Hak ve Hakikatı karalamaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, biz biliyoruz ki Cenabı Hak bize yardım edecek ve pek muhterem ve aziz milletimiz hakettiği noktaya gelecektir. Biz bu duruma milletimizin razı olmadığını biliyoruz, milletimiz bu felakete AKP tarafından aldatılarak sürüklenmiştir. Allah’ın lütfuyla milletimiz AKP’nin gerçek yüzünü görmüştür. Bu felaketlerden kurtulmak, hamaset yani yiğitlik efelik siyaseti ile değil, akılla, bilgiyle, planlama ile inançla olur. Bunu yapabilecek kadrolar, hala Saadet Partisi kadrolarıdır. Bundan dolayıdır ki Saadet Partimiz geçmişte nasıl en güzel hizmetleri verdiyse, bilgisi, deneyimi ve güvenilir kadrolarıyla yine en büyük hizmetleri verecektir. Geldiğimizde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarak MİLLETİMİZDEN TOPLANANI YİNE MİLLETİMİZİN CEBİNE KOYACAĞIZ. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buna hiçbir art niyetli yapı engel olamayacaktır.