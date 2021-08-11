İlçelerde spor tesisleri yükseliyor  

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ağın, Palu, Karakoçan, Alacakaya ve Kovancılar ilçelerinde yapılan tesislerde gelinen son durumu değerlendirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapımı devam eden 5 ilçedeki spor tesislerinin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Karakoçan’daki takımların hem antrenmanlarını yapabilmesi hem de amatör mücadelelerini yapabilmesi için sahanın 500 kişilik tribün, aydınlatma, skorboard, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi konularında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Palu ilçesinde tribün ve giyinme odası ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Böylece temiz bir şekilde amatöre hediye edeceğimiz bir sahamız olacak. Alacakaya ilçesinde gençlerin ve çocukların merkezde oynayabilmesi hasebiyle bir adet açık basketbol ve voleybol sahası yapımı hız kesmeden devam ediyor. Ağın’da giyinme odalarının olmaması çocuk oyun alanlarının bakımsız ve yıpranmış olması nedeniyle devam eden çalışmalarla hem spor sahalarının bakım onarımı gerçekleştiriliyor, hem de çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemeleriyle güzel bir spor kompleksi Ağın ilçesine kazandırılacak. Kovancılar spor salonunda geçen yıl özellikle çok ciddi bir bakım onarım yapıldı. Bu yılda Kovancılar Sahasında hem giyinme odaları hem de zemin yenileme işine başlanıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. İlimizin bir spor şehri olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Şu anda çalışmaların devam ettiği 8 ayrı yerde şantiyemiz var. Bunlardan Karakoçan, Palu, Alacakaya, Ağın, Kovancılar ilçelerimizde yapmakta olduğumuz tesislerimiz ile artık ilçelerimizde yaşayan gençlerimiz çok daha konforlu imkanlar da sporlarını yapabilecekler. İlçe sporumuza ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi.