İlçelerde kar yağışı etkili oldu 

Elazığ’da uzun zamandır beklenen kar yağışı ilçelerde etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün hava ölçüm raporlarına göre, Elazığ ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedilmişti. Elazığ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren başlarken, ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Uzun bir süredir kara hasret kalan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında sevindi. Şehir merkezinde yavaş yavaş yağmaya başlayan kar, Karakoçan, Baskil ve Keban ilçelerinde ise yer yer 15-20 santimetreyi buldu.

Vatandaşlardan Hüseyin Yıldız, ''Güzel bir hafta sonuna uyandık. Uzun zamandır beklediğimiz kar nihayet yağdı. İnşallah bu karın devamını bekliyoruz” dedi.