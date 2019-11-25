18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:12
Advert
Tunceli
Giriş Tarihi : 25-11-2019 13:04

İlçe merkezinde gezen yaban keçileri yine görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine sık sık gelen yaban keçileri görüntülendi.

İlçe merkezinde gezen yaban keçileri yine görüntülendi

Yüksek rakımlı bölgelerde yaşamaları ile bilinen ancak Çemişgezek ilçesi merkezine sürekli gelen yaban keçileri yine geldi. İlçe merkezinde bir süre gezen yaban keçilerini yöre sakinlerinden Murat Özgün görüntüledi. Yaban keçilerini parkta görüp fotoğraflayan Murat Özgül, Yaban keçilerini artık ilçedeki günlük yaşamın bir parçasıymış gibi gördüklerini aktardı.

Yaban keçilerinin ilçenin adeta bir süsü olduğunu belirten Özgül, “Yaban keçilerini ürkek ve normalde yüksek, dağlık bölgelerde yaşayan canlılar olarak biliyoruz. Ama yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir yaban keçileri Çemişgezek ilçemizde evlerimizin kapısına kadar gelmeye başladı. Onlar artık ilçemizin bir güzelliği bir süsü oldu. Sayıları her geçen yıl daha da artıyor. Yaban keçileri görünmediği günler endişe ediyoruz. Mesala ben bu sabah yaban keçilerini Tağar çayının kıyısındaki bir aile parkında gördüm ve uzun uzun onları izleyerek onları görüntüledim. Bu aslında  müthiş bir duygu.  Bu güzelliğin sürmesi için doğal yaşamı korumamız lazım”dedi.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri yaban keçisi tunceli yaban keçisi çemişgezek haberleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA