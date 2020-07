İlaçlama ve dezenfekte nasıl yapılmalı?

Elazığ’ın önemli ilaçlama ve dezenfekte firmaları arasında yer alan Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan, dezenfekte ve ilaçlama konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak ilaçlama ve dezenfekte konusunda önemli bilgiler verdi.

Alpan; “Çin’de çıkan ve tüm Dünyaya yayılan korona virüsten sonra ilaçlama ve dezenfektenin önemi arttı. Fabrikalarda, okullarda, hastanelerde, işlemelerde dezenfekte ve ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızda pandemi sürecinde dezenfekte ve ilaçlama konusunda daha çok bilinçlendi.

“HER MEVSİME GÖRE İLAÇLAMA YAPILMALIDIR”

Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan; “Her mevsim ve her aya göre böceklerin çoğalma ve görülme olasılıklarına göre ilaçlama yapılmalıdır. Böcek ilaçlamaları keyfi olarak yapılamaz hepsinin bir dönemi ve zamanı vardır. Bazı böcekler ise her mevsim ve her zaman başınıza sorun olarak çıkabilmektedirler. Örneğin Hamam böceği ve kalorifer böceği hemen hemen bütün mevsimlerde ortaya çıkmaktadır.

Sivrisinek böceği daha çok bahar ve yaz aylarında etkisini gösterir. Mart – Eylül ayları arasında sivrisinek ilaçlamaları yapılmaktadır. Karasinek de sivrisinek gibi yaz ve bahar aylarında daha çok yumurtlama yaparak çoğalırlar. Karasinek ilaçlaması yapılması için en ideal dönem şubat ve mart aylarıdır. İkinci dönem ilaçlama ise temmuz ve ağustos aylarında olabilir. Örümcek soğuk havayı sevmez bu yüzden aralık, ocak ve şubat hariç bütün aylarda örümcek böceği görülebilir ve her mevsim örümcek için böcek ilaçlama yapılabilir. Fare haşeresi ise kış aylarını daha çok sever yazın pek ortalıklarda olmazlar. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında fare ilaçlamasına gerek yoktur. Daha çok kasım aralık ve ocak aylarında fare sıkıntısı ortaya çıkar. Pire kış aylarında hemen hemen hiç görülmez. Yazın belirli aylarında pire böceği ortaya çıkar. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül en çok pire böcek ilaçlaması yapılan zamanlardır.”

“İLAÇLAMA HANGİ SIKLIKLA YAPILMALIDIR”

Alpan ; “Tarım bakanlığından 30 Mart 2005 tarihi ve 25771 sayı ile resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve ‘Gıda ve Gıda ile teması bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi, kontrolü ve denetimi ile iş yeri sorumluklarına dair yönetmelik’ gereğince gıda işletmenizin düzenli olarak haşere mücadele ve kontrol işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Alfa çevre sağlığı şirketi bu güne kadar iş yerlerinde yapmış olduğu hijyen, kemirgen, haşere ilaçlamalarında kesin çözümler sunmaktadır. Her yıl aylık periyotlar halinde 12 defa ilaçlama yaptırmak gerekmektedir. İşletmenizde bulunabilecek haşere tespit edilerek bunların bünyesine uygun ilaç kullanmaktadır. Bunun sonucunda ise uzun süreli ve kesin sonuç ortaya çıkartılmaktadır. İş yeri sahipleri mutlaka ilaçlama işlemi yaptırması gerekmektedir. Fırın, lokanta, pastane, kafe, üretim yeri, fabrika benzeri gıda işletmeleri mutlaka aylık periyodik, halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı insektisit, rodentisit, mollusisit gibi maddeler kullanılarak, fare, hamamböceği, sinek gibi zararlılara karşı mücadele yaptırma, işletmesini düzenli ilaçlama zorunluluğu vardır. Halk sağlığını korumaya yönelik yönetmelik ile bu işletmelerden topluma bulaşacak olan hastalıklar kontrol altına alınmaktadır”

“İLAÇLAMA KONUSUNDA FİRMAMIZ BÖLGEDE SÖZ SAHİBİ”

İşletmeleri hakkında bilgi veren Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan; “2013 yılından buyana Elazığ Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Malatya ve Tunceli illerimizde hizmet vermekteyiz.

“Bölge genelinde otel, lokanta, kafe, restoran, fırın, fabrikalar, site ve daire ilaçlamaları yapıyoruz. Ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarımıza hizmet veriyoruz. Kullandığımız ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerdir. İsteyen vatandaşlar ilaçları bizlerden temin edebilir. Hizmet verdiğimiz müşterilerimize 3 ay garanti veriyoruz. Alfa Çevre ve Sağlık firması olarak tüm ilaçlama çalışmalarında yaz mevsimi boyunca bu yıl yüz 10 indirim uygulayacağız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla firmamızda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirebilir”.