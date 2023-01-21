İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasını yeniliyoruz!

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün hizmet binası 1983 yılında yapılmış ve 41 yıldır hizmet veriyor.

Bina ekonomik ömrünü tamamlamış olmasıyla birlikte depremin olumsuz etkileri binanın kullanım verimliliğini büyük oranlarda düşürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla defaaten yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hizmet Binasını 2023 yatırım programına aldırdık.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hizmet Binasını yeniliyoruz. Yeni hizmet binası mevcut yerinde (Sürsürü Yerleşkesi) yapılacaktır. Proje ve yapım süreçlerini adım adım takip edip bir an önce nihayetlendirerek yeni hizmet binamızı şehrimize kazandıracağız.

Yeni Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nın ilimiz tarımına ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.