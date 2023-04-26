İl Özel İdaresi asfaltlama sezonu açılışı yapıldı

2023 yılında önemli bir asfaltlama hedefi ile sezona hazırlanan İl Özel İdaresi havaların ısınması ve asfaltlama açısından uygun sıcaklığa ulaşılması nedeniyle düzenlenen bir programla sezonu başlattı.

İl Özel İdaresi Sarıçubuk Şantiyesi Asfalt Plenti yanında gerçekleştirilen programa Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Yatkın, Şube Müdürleri, Yol-İş Sendikası Şube Başkanı Vahdettin Erten, Şube Genel Sekreteri Ali Erdem ve kurum çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Başlanılan yeni sezon hakkında bir değerlendirme yapan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman İl Özel İdaresinin 2023 yılı yatırım programı kapsamında 65 km sıcak asfalt var. Bizim niyetimiz ilave kaynaklar bularak çıtayı daha da yükseltmemiz. Bu yıl 2. Finişer makinesini de alarak aynı anda iki farklı bölgede çalışıp yol standartlarımızı en üst seviyeye ulaştıracağız. Hedefimiz Elazığ’ın bütün yol ağında sıcak asfalt yol oranını her yıl daha da yukarıya çıkarmak aynı zaman da köylerimizde kilitli parke çalışması yaparak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını arttıracağız.

Elazığ İl Özel İdaresi’nin köylerimiz ile bütün mezralarımızın altyapı ve üstyapı hizmetini götüren bir kurum olduğunu hatırlatarak; İl Özel İdaresi’nin önünde yoğun bir asfaltlama hedefi olduğunu 2023 yılı asfaltlama sezonunun kazasız ve belasız tamamlanmasını diledi.