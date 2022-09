İl Genel Meclisi Üyesi Özay’dan Sözcü’ye tepki

Geçtiğimiz gün İl Genel Meclisinde görüşülen ve bazı meclis üyelerinin görüş alışverişini “cumhur ittifakında yol çatlağı” olarak duyuran Sözcü Gazetesine İl genel meclis üyesi Suphi Özay’dan tepki geldi.

“SÖZCÜ’YÜ İLKELİ HABER YAPMAYADAVET EDİYORUM”

İl Genel Meclisi Eylül Ayı oturumlarımızın beşinci birleşiminde Maden ilçemizin Gezin köyü ile Gülüşkür arasındaki Kartaldere grup yolunun karayolları yol ağına bağlanması teklifinin görüşüldüğünü ifade eden Özay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Konuyla ilgili söz alan meclis üyesi arkadaşlarımız oldu meclisteki tüm arkadaşlarımızın ortak gayesi yoğunluğu çok fazla olan ve uzun süredir karayolları yol ağına alınmasını talep ettiğimiz bu yolumuzun Karayolları yol ağına alınmasıdır. Bu konuyla ilgili vekillerimiz ve il başkanımız gerekli çalışmaları yürütmekte, bu sürecin sonunda, öncesinde çözdüğümüz birçok sorun gibi bu sorun da çözülecektir. Toplantı esnasında gergin anların yaşanmasının sebebi; meclisin yanlış bilgilendirilmesinden kaynaklanmıştır. İlimizde birçok sorunun çözümüne katkı sağlamış şehrimizin Ağabeyi konumunda olan ve bölgemizde yaşanan her türlü sorunda yanımızda olan çözümü için bizimle birlikte mücadele eden sayın milletvekilimiz Mustafa Ataş’ın adının meclis üyesi tarafından kulaktan dolma bilgilerle aslı astarı olmayan ifadelerle kullanılması bizi ziyadesiyle üzmüştür. Meclisteki tansiyon, herkesin fikir birliği içinde ve hiçbir farklı görüşün olmadığı bir konuda yükselmiştir. Bu konunun Sözcü web tv de “Cumhur ittifakında yol çatlağı” olarak lanse edilmesi tamamen art niyetli yapılan ve ilimizdeki cumhur ittifakının uyumlu çalışmasına yönelik manipülatif bir haberdir. Bu haberi yapan muhabir arkadaşımız ile bunu yayınlayan Sözcü’yü ilkeli ve ahlaklı haberciliğe davet ediyorum. Buradan başta Sözcü zihniyetinde olan tüm yapılara şunu belirtmek istiyorum ki

“ ELAZIĞ İL GENEL MECLİSİNDE CUMHUR İTTİFAKINDA HERHANGİ BİR KONUDA FİKİR AYRILIĞI YOKTUR”.

Ülkemizin bekası büyük ve güçlü Türkiye’nin hedefleri için Cumhur İttifakı’nın her üyesinin tek gayesi vardır o da ülkemizin daha güzel yarınlarına ve gelişimine katkı sağlamaktır eski Türkiye’nin özlemini duyanlar yalan haberler ve aslı astarı olmayan bilgilerle ortamı geren kamuoyunu yanlış bilgilendiren yapılar, karşılarında her zaman Cumhur İttifakının güçlü ve dirayetli yapısını göreceklerdir. Kamuoyuna saygılarımla.