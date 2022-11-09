SİYASET
Giriş Tarihi : 09-11-2022 15:56   Güncelleme : 09-11-2022 15:57

İl Başkanı Duran'dan Galericiler Sitesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti.

İl Başkanı Duran'dan Galericiler Sitesine ziyaret

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Elazığ’daki ziyaretlerini sürdürüyor.
İl Başkanı Duran, bu kapsamda son günlerde durgunluğun yaşandığı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren esnafların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla Galericiler Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.İl Başkanı Duran’a ziyareti sırasında İl Yönetimi ve Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz, eşlik etti. 

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