‘İktidarımızda Elazığ sahipsiz değil örnek alınan şehir olacak’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Erol,2021 yılında Manavgat’ta yaşanan yangın sonrasında yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla inşa edilen afet konutları ile Elazığ’a da yapılan deprem konutlarını kıyaslayarak AKP’ye 20 yıldır destek sağlayan Elazığ’ın hak ettiği değeri görmediğini belirtti.

20 YILLIK DESTEK KARŞILIKSIZ KALDI

Milletvekili EROL, iktidara geldiği günden bugüne kadar AKP’ye ciddi bir destek verildiğini ancak şehrin bugünkü haline bakıldığında bu desteğin karşılıksız bırakıldığını belirterek şunları söyledi: “Elazığ, yaklaşık 20 yıldır mevcut iktidara destek sağlamaktadır. Kurulduğu günden bugüne kadar tavrını hep AKP’den yana kullanmıştır. Ancak biz bunu değiştireceğiz. Böylesine büyük bir desteğin karşılıksız bırakıldığı başka bir örnek yoktur. Daha önce de ifade ettiğim gibi Elazığ’ın bakan çıkaramadığı tek iktidar dönemi de AKP dönemidir. Bırakın bakanı, çok basit meselelerde bile bu aziz şehrin ayrımcılığa uğradığını net bir şekilde görebiliyoruz.”

ELAZIĞ’IN MANAVGAT’TAN NE EKSİĞİ VAR

Manavgat’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılan afet evleriyle Elazığ’da yapılan deprem konutlarını kıyaslayan Erol, Elazığ’a sağlıklı bir yaşam alanı olmaktan çok uzak, köy yaşamında ihtiyaçların hiçbirini karşılayamayacak, kullanışsız ve elverişsiz konutlar yapıldığını belirterek: “Biz Elazığ sahipsiz dediğimizde bazı arkadaşlarımız bunu anlayamıyor. İşte bugün Manavgat’ta yapılan konutları hepimiz görüyoruz. 2 katlı tamamen o yörenin mimarisine ve ihtiyacına uygun evler yapıldı ve teslim edildi. Elazığ’da halen temeli atılmayan konutlar var. Bunun yanında yapılan evler yaşam alanı olmaktan ziyade adeta bir sığınak. Bu evlere köy evi diyorlar. Bu yapılar bir köyün ihtiyacını nasıl karşılayacak? Şehrimizde inşa edilen bu köy evlerinin yöresel mimarimize uygun olmadığını defalarca söyledik, bunların köy hayatında ihtiyaçları karşılayamayacağını birçok kez dile getirdik. Ama onlar kendi bildiklerini yaptılar. Bugün bunun karşılığında ciddi bir memnuniyetsizlik ve yeni birçok sorun oluştu ”dedi.

“ELAZIĞ BAŞKALARINA İMRENEN DEĞİL ÖRNEK ALINAN ŞEHİR OLACAK”

Elazığ’ın sahipsiz kaldığını, bu sahipsizliğin de acı bir fatura çıkardığını dile getiren Erol, açıklamasında son olarak: “Elazığ siyasi arenada her zaman önemli bir güce sahip bir şehir olarak Türk siyasi tarihine damga vurmuştur. Bu iktidar döneminde ise adeta sahipsiz bırakılmıştır. Ancak az kaldı, bizim iktidarımızda Elazığ kalkınmada pilot il ilan edildiğinde artık sahipsiz değil örnek alınan bir şehir olacak. Her alanda hakkı cesurca savunulan, her masada taleplerini ileten ve taleplerine cevap bulan bir il olacak,’’ dedi.