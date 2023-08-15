İklim değişikliği ve sıcaklık son 3 yılda bal rekoltesini yüzde 100 düşürdü

Türkiye’deki bal üretiminin önemli merkezlerinden Elazığ’da hasat devam ediyor. Aşırı sıcaklık ve iklim değişikliğinden dolayı son 3 yılda bal rekoltesinde yüzde 100 düşüş yaşandığı bildirildi.

Türkiye’deki bal üretiminin önemli merkezlerinden Elazığ’da hasat devam ediyor. Aşırı sıcaklık ve iklim değişikliğinden dolayı son 3 yılda bal rekoltesinde yüzde 100 düşüş yaşandığı bildirildi.Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle koloni bakımından ve arıcılıkla uğraşan üye sayısı noktasında lider konumunda bulunan Elazığ’da, bal sağım sezonu devam ediyor. Arıcılar, yıl boyunca bin bir emekle ürettikleri balın sağım işlemlerine, Ağustos ayı başında başlayıp Eylül’de sonlandırıyor. Bin 500 arıcının ve 100 bin kovanın bulunduğu Elazığ’da, aşırı sıcaklık ve mevsim değişiklerinden dolayı son 3 yılda rekolte kovan başına 12 kilogramdan 5 kilograma kadar düştü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bal üretimini olumsuz etkilediğini belirten Elazığ Arıcılar Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, iklim değişikliği ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle rekoltede yüzde 100’den fazla bir düşüş beklendiğini kaydetti.Son 2 yılda bal üretim rekoltesindeki düşüş sebebinin iklim değişikliği olduğunu ifade eden Başkan Fırat Canbay, “Bölgemizde bize kayıtlı bin 200 tane kayıtlı ve aynı zamanda bölgeye gezgin olarak gelen 200 civarında da gezgin üretici de bu habitat alanlarında üretim sağlamaktalar. Bizim burada gözlemlediğimiz son 3 yılda çok ciddi manada rekolte düştüğü söz konusu. 2023 yılı içerisindeki hasatta kovan başına 5 kilogramda kalacağını öngörüyoruz. Bütün sahada yapmış olduğumuz çalışmalar bunu gösteriyor. Elazığ ortalamasına bakıldığında ise kovan başı ortalama 12 kilogram bal elde edilirken artı ve eksi olarak tanımladığımızda bu yıl rekolte yüzde yüz düşüş olduğu söz konusu” dedi.“Maalesef 3 yıldır küresel ısınmanın en büyük sıkıntısını sektör olarak yaşamaktayız”Aşırı sıcaklıkların rekoltede belirleyici rol aldığına dikkat çeken Canbay, "Bizler maalesef 3 yıldır küresel ısınmanın en büyük sıkıntısını sektör olarak yaşamaktayız. Çünkü bu sektör doğa ile temaslı bir sektör. Doğanın yüzde 75 katkısı bulunmaktadır. Arıcının, üreticinin, yetiştiricinin bu sektöre katkısı ise yüzde 25’tir. Özellikle bu sene üretimdeki en önemli düşüş sebeplerinden bir tanesi çok ani gelişen çok yüksek sıcaklıklar oldu. Bu bizim sektörü de olumsuz etkiledi. Bizim sektörde aşırı sıcaklıklar, gece ile gündüz arasında aşırı derecede makasın açılması maalesef üretime de olumsuz olarak yansımaktadır” diye konuştu.