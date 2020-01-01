01 OCAK 2020 Çarşamba 01:08
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 01-01-2020 00:37

İkinci kattan taksinin üzerine düştü

Elazığ'da bir kişi tabela asmaya çalışırken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü.

İkinci kattan taksinin üzerine düştü

Elazığ'da bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Beyazıt sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E.(35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari  taksinin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar şahsın yardımına koştu. Yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan şahsın düşme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

ETİKETLER: haber elazığ elazığ haberleri elazığ haber
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA