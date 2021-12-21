İkinci elde eyvah dememek için

Otomotiv Mühendisi Tugay Telçeken 2. El araç alımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler aktardı.

Tugay Telçeken; “Yoğun kur değişimi, sıfır araç üretim tedarik sıkıntısı ve pandeminin doğal sonuçları birleşince otomotiv piyasasında muazzam bir sorunlar yumağı hem satıcının hem de alıcının önünde karmaşık bir şekilde duruyor. Satıcı yaptığı ticaretin karmı yoksa zarar mı olduğunu anlamaya çalışırken, alıcılar içinse birikimimi dövizde veya altında mı tutsam yoksa araç alıp otomotiv sektöründe oluşan küresel krizlerin gölgesinde aracımı bir yatırım tercihi olarak mı değerlendirsem düşüncesi var. Otomotiv yatırımında hem alıcıyı hem de satıcıyı kapsayan bu risklerde oluşabilecek bu zararları minimize etmenin yollarını aramalıyız ve bunun için profesyonel bir yol haritasına ihtiyacımız var. Yol haritamızı doğru belirlersek son zamanlarda sıkça duyduğumuz yakın çevremizde karşılaştığımız otomobil ticaretindeki dolandırıcılık ve yanlış beyan sorunlarını da önemli oranda aşmış oluruz. Peki, bu yol haritasında neler olmalı

Öncelikle almayı düşündüğümüz aracın hangi markaya aitse o firmanın yetkili servisinden aracın servis bakım geçmişini sorgulatmalıyız

Aracımızın plaka bilgisi ve motor no bilgisi ile 5664 ‘e SMS atarak trafik merkezi sorgulamasını yapmalıyız

Aracı alacağımız kişiden en son tüvtürk muayene belgesini tarihini ve aracın muayene giriş tarihindeki kilometresi ile şuan mevcut kilometresi arasındaki tutarlılığı incelemeliyiz

Aracın sigorta şirketlerindeki bilgi pörtfeyi ‘nin incelenmesini sağlamalıyız

Araçla ilgi bu işlemleri yaptıktan sonra ise noter işlemlerinin hemen öncesinde talip olduğumuz aracı kurumsal ve güvenilir bir eksper firmasında kaporta ve boya analizi, yüksek kilometre ve model yaşı yüksek olan araçlarda dyno testi motor performans analizi, aracımızın Airbag ( hava yastığı kontrolleri ), yağ kaçağı kontrolleri ve özellikle otomatik şanzıman araçlarda vites geçişlerinin hissedilir olmamasına dikkat etmeliyiz

Son olarak aracımızı aldıktan sonra ek masraflar oluşturmaması içim lastik durumunun ve yağ bakım sürelerinin zamanına bakılmalıdır

Yol haritamızdaki bu aşamaları titizlikle uygularsak otomotiv ticaretimizde riskleri en aza indirgemiş olur ve toplumuzda son zamanlarda büyük bir sorun haline gelen dolandırıcılık örneklerinden uzaklaşmış oluruz”.