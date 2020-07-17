İki kez kalbi durup hayata döndürülen bebek Elazığ’a sevk edildi

Kazada ağır yaralanan ve iki kez kalbi durup hayata döndürülen bir bebek ise askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Tunceli-Elazığ karayolunda bir midibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın hayatını kaybetti, biri bebek 5’i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve 2 kez kalbi durup tekrar hayata döndürülen 2 yaşlarındaki Kıvanç bebek ise askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 45'inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen Kemal Yıldız idaresindeki 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı istikametten gelen Sercan Kaya idaresindeki 25 AAG 937 cip kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada cipte bulunan Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybetti,eşi Sercan ile 2 yaşlarındaki oğlu Kıvanç Kaya ve midibüste bulunan 3 kişi ağır, 12 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine il merkezi ve ilçelerden çok sayıda ambulansın yanı sıra UMKE, AFAD, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Burada durumu ağır olan ve iki kez kalbi duran Kıvanç bebek, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tunceli-Elazığ karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.