Tunceli
Giriş Tarihi : 17-11-2020 08:34   Güncelleme : 17-11-2020 08:34

İki katlı kafe küle döndü  

Tunceli’de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.  

İki katlı kafe küle döndü  

Yangın, merkeze bağlı  Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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