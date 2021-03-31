İki ilçenin 2050 kadar su ihtiyacı karşılanacak

DSİ'den yapılan açıklamada," Devlet Su İşleri'nin Elazığ’a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçelerinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyunun ihalesi yapılan arıtma tesisi ile karşılanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tesisin günlük 4 bin metre küp kapasitede olacağını söyledi.

Elazığ’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Elazığ il merkezi, Palu, Kovancılar ilçeleri ile merkeze bağlı Yazıkonak, Mollakendi, Yurtbaşı ve Akçakiraz Belde Belediyelerinin içme ve kullanma suyunu karşılayacak olan Hamzabey Barajı ile Elazığ İçmesuyu İsale Hattı yapımları tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. İçme suyu isale hattından branşmanla alınacak ham su arıtılarak Palu ilçesine 20 l/s, Kovancılar ilçesine 25 l/s olmak üzere ilçelerimize yılda 1,42 milyon metre küp içme ve kullanma suyu temini sağlanacaktır. Palu-Kovancılar İçmesuyu Projesi, içme suyu tesisleri inşaatı ve arıtma tesisi işlerinden oluşmaktadır"denildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise," Palu ilçesinde yapılacak olan arıtma tesisinin ihalesi 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasına müteakip imalatlara başlanılacak. Toplam günlük 4 bin metre küp kapasiteli arıtma tesisin tamamlanması ile Palu ve Kovancılar ilçelerinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır"dedi.