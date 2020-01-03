İki grup arasında sopalı kavga!

Kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga çıktı, o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Olay,kent merkezinde Yeni Mahalle'de bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma biranda sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi. Kavgayı görenlerin polise haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Polisin geldiği sırada kavgaya karışanlar dağıldı.