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Giriş Tarihi : 21-03-2021 10:24   Güncelleme : 21-03-2021 10:24

İki ayrı hırsızlık olayı çözüldü

Elazığ’da Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından  iki farklı hırsızlık olayı çözüldü, 6 şüpheli yakalandı.  

İki ayrı hırsızlık olayı çözüldü

Edinilen bilgiye göre, farklı günlerde OSB bölgesindeki bir işletmede ve Yemişlik bölgesinde çeşitli malzemeler çalındı. Hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT görevlendirildi. Timin yaptığı çalışmada  OSB’deki hırsızlık olayını şüpheliler H.D. (31) Y.İ. (34) ve O.O.’nun (27) gerçekleştirdiği tespit edildi. İkinci hırsızlık olayını  da Diyarbakır’dan araç ile gelen M.T. (29) A.Ç. (31) ve H.Ç.’nin  (19) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler şüphelilerin yakalanması operasyon yaptı. İki farklı operasyon da 6 şüpheli  de çaldıkları malzemelerle yakalandı.Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında  İl Jandarma Komutanlığınca yasal işlem başlatıldı. Öteyandan ele geçen malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

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