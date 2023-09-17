İki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, 21.10 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Özsan Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan M.I. idaresindeki 41 RD 473 plaka araç ile Z.K. yönetimindeki 44 S 0683 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada H.Ş. ile H.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.