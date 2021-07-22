Anasayfa

Güncel

İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar

Güncel

İhtiyaç sahipleri için paylaşım noktasına bırakılan elbiseleri çaldılar

Elazığ'da kağıt toplayıcıları, Elazığ Belediyesi tarafından kurulan ve vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için giysi, ayakkabı ve oyuncakları bıraktığı paylaşım noktasına girerek kendi ihtiyaçlarından fazla olan malzemeleri çaldı.