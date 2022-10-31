İhtiyaç sahibi ailelere yönelik kış yardımlarına başladı

Elazığ’da, ‘bacası tütmeyen ev kalmasın, minik kalpler üşümesin, kışa azıksız girilmesin’ sloganlarıyla kış çalışmalarını devam ettiren Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği odun, soba, un ve gıda yardımlarını devam ettiriyor.

Elazığ'ın birçok mahalle ve köyünde, doğalgaz kullanamayan veya doğalgazı olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarına devam eden Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği, zorlu kış şartlarında kimsenin mağdur olmaması amacı ve bacası tütmeyen ev kalmasın hedefiyle daha önceki yıllarda olduğu gibi yine odun ve soba yardımı kampanyası başlattı. Yetim, muhacir ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardım çalışmalarını yıl boyunca sürdüren dernek, 1200 aileye de kış gelmeden un ve gıda yardımı ulaştıracak.

ELAZIĞ İHH BAŞKANI ERDAL ALTUNBAŞ: HEDEFİMİZ YETİM, MUHACİR VE İHTİYAÇ SAHİBİ 1200 AİLEYE UN, 100 AİLEYE SOBA VE BİRÇOK AİLEYE TONLARCA ODUN YARDIMI ULAŞTIRMAK

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş yaptığı açıklamada, “Dönemsel yardımlarımızdan olan kış yardımlarına başlamış bulunmaktayız. Bu yardımlar kapsamında yetim, muhacir ve ihtiyaç sahibi ailelerimize odun, soba, un ve gıda kolisi yardımlarını ulaştırıyoruz. Hedefimiz yetim, muhacir ve ihtiyaç sahibi 1200 aileye un, 100 aileye soba ve birçok aileye odun yardımlarını ulaştırmak. Odun ve soba yardımları noktasında bağışlarınıza talibiz. Bu yardımları gerçekleştirebilmek için Elazığlı hayırseverlere ve bağışçılara ihtiyacımız var. Onların emanetlerini layıkıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Biz buradayız, veren el ile alan el arasındaki hayır köprüsü olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

İHH İNSANI YARDIM VAKFI BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BEKİR GÜN: ELAZIĞ İHH, TÜRKİYE’DE GÜZEL ÇALIŞAN VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR SERGİLEYEN BİR DERNEĞİMİZ

İHH İnsani Yardım Vakfı Bölge Koordinatörü Bekir Gün yaptığı açıklamada, “Elazığ İHH’ya, başkanına, gönüllülerine ve bağışçılarına canı gönülden teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Elazığ’da yaklaşık 13-14 bin civarında mülteci aile ve bunların yanında bizim ihtiyaç sahibi yerli ailelerimiz var. Kış kampanyasının kış gelmeden başlamış olması çok güzel bir çalışma, emeği geçen tüm bağışçılarımızdan ve gönüllü kardeşlerimizden Allah razı olsun. Elazığ İHH, Türkiye’de güzel çalışan ve örnek çalışmalar sergileyen bir derneğimiz, Rabbim onlardan ve tüm gönüllülerinden razı olsun. Yardımların devamını, tüm bağışçılarımızdan ve hayırseverlerimizden istiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah’a emanet olun.” ifadelerini kullandı.