İHO Ebrar Elazığ'da gıda yardımında bulundu

Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde ihtiyaç sahibi onlarca aileye İHO Ebrar tarafından gıda kolisi dağıtıldı.

Merkezi Hollanda da bulunan uluslararası yardım kuruluşu İHO Ebrar, dünya genelinde yaptığı yardım faaliyetleri yürütüyor.Türkiye'de de yardımlarına devam eden kuruluş Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde onlarca ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımında bulundu.İHO Ebrar Karakoçan Temsilcisi Hasan Durmaz, yardımları dolayısıyla İHO Ebrar ve hayırseverlere teşekkür etti.