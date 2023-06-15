İHH’dan Yetim çocuklara karne şenliği

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği tarafından geleneksel hale getirilen yetim çocuklara yönelik karne şenliği etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi.

Elazığ Hipodrom Müdürlüğünün ev sahipliğinde Yurtbaşı Hipodrom tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendiler, jokeyler nezaretinde atlara bindiler.

Çocuklara karne stresini birazda olsa unutturmak, moral motivasyon sağlamak gayesiyle programı düzenlediklerini belirten İHH Elazığ Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Enes Aslan etkinliklerin artık geleneksel hal aldığını söyledi.

İHH Gönüllüsü Av. Hüseyin Karaboğa İHH’nın tüm dünyada öne çıkan bir sivil toplum örgütü ve hayır teşkilatı olduğuna değindi.

Proje Ortağı Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise İHH’nın Türkiye’de ve dünyada yetim ve mazlum bulunan her yerde hizmetlerine devam ettiğine dikkat çekti.

Jokey Kulübü Müdürü Muhammet Demirçelik ‘yetim gülerse dünya güler’ düşüncesiyle hareket ettiklerini ve çocukların yüzlerindeki mutluluğa şahit olduklarını söyledi.