İHH’dan Sudan Müslümanlarına yardım ve iftar

“Ramazan paylaşmaktır, Ramazan hatırlamaktır” sloganıyla yola çıkan Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ’da olduğu gibi dünyanın dört bir yanında mazlumların ramazan sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi tarafından temin edilen yardımlarla bu defa dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Sudan’da 900 ramazan paketi ve 100 kişilik iftar yemeği verdi.

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Kovancılar İHH Arama Kurtarma Başkanı Vedat Aldanmaz, İHH gönüllüsü arkadaşları Mustafa Kaya ve Nurullah Karamazı ile birlikte hayırseverlerin destekleri ile temine edilen yardımları ulaştırmak amacıyla Sudan’da 900 ramazan paketi ve 100 kişilik iftar yemeği verdiklerini belirterek, ramazan boyunca gıda kolisi ve iftar programlarının Afrika’da devam edeceğini kaydetti. Aldanmaz, bir gıda kolisinin 400 TL olduğunu belirterek hayırseverlerin destekleri ile yardımları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

İHH İnsani Yardım Derneği Afrika yardımları iftar yemekleri ve gıda kolileri ile sınırlı kalmadı. Özellikle içme ve kullanma suyuna erişimde sorun yaşayan ülkelerde su kuyuları da açan İHH, bu kapsamda Palu Şubesi tarafından Hayırsever Fevzi ve Zehra Okuyucu adına Gine’de içme suyu kuyusu da açtırdı.