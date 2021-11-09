İHH’dan kış öncesi ihtiyaç sahibi yetim ve mülteci ailelere yardım

Yıllardır kış öncesi dönemde ihtiyaç sahibi, yetim ve mülteci ailelerine gıda yardımları gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Derneği bu geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ’da kış öncesi yaklaşık 1000 aileye çeşitli temel gıda malzemelerinden oluşan gıda paketleri dağıttı.

İHH İnsani Yardım Derneği ekipleri, başvuruda bulunan ve uygunluk kriterlerini sağlayan ailelere, ihtiyaçlarına göre yardım paketlerini planlayarak evlerine ulaştırdı.

Yardımlarda genel olarak çay, un, şeker, yağ, et, bakliyat ürünleri, kahvaltılık malzemeler gibi temel gıdalara yer verildi. Bunun yanında çocuklar da unutulmayarak şekerleme paketleri, çikolatalar kutularda yer aldı. Kız çocukları için toka, bebekler; erkekler için kalem ve küçük araba hediyeleri de dağıtıldı.

Toplamda 150’si ihtiyaç sahibi, 100’ü yetim aile, 200 mülteci aileden oluşan 450 aileye kahvaltı kolisi ulaştırıldı. 180 yetim, 320 ihtiyaç sahibi, 500 mülteci ailesine de un dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca yüzlerce parça kışlık kıyafet ve ayakkabı, ihtiyacı olanlarla buluşturuldu.

İHH İnsani Yardım Derneği hayırseverlerin katkı ve destekleri ile yetim yüzleri güldürmeye, mağdur gönülleri sevindirmeye devam edecektir.