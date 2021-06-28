İHH’dan Elazığ’a Lojistik Merkezi ve Afet Eğitimi

İHH bölgede gerçekleşecek afet ve depremlere müdahale etmek amacıyla Elazığ’da bir lojistik merkezi kurmaya hazırlanıyor.

Öte yandan İHH tarafından bölge illerinde gönüllü arama kurtarma biriminde yer alan üyelerine yönelik bir eğitim gerçekleştirildi.

Sivrice ilçesinde AFAD müdürlüğüne ait eğitim alanında gerçekleştirilen Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimine İHH Afet Akademisinden uzmanlar katıldı.

Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren İzmir depreminde 91. saatte mucizeye imza atan ve Ayda bebeği kurtaran İHH arama kurtarma eğitmeni Ahmet Çelik “En son yaşanan İzmir depreminde de görev aldım. Çok sayıda can kurtardık ve en son olarak da Ayda bebeği kurtarma onuruna sahip olduk. İHH Afet Akademisi Elazığ bölgesinde bir arama kurtarma eğitimi düzenledi. Bölge illerden gelen gönüllülere arama kurtarma eğitimleri yapmaktayız” dedi.

İHH Afet Yönetimi Afet Akademisi Sorumlusu Erdal Altındaş ise “Hizmet içi eğitimlerimize 2018 yılında başladık. Elazığ’da bugün Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. 8 ilden 39 kursiyerimiz eğitim almaktadır.

İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç ise en son Karakoçan’da yaşanan depremin Elazığ’ın bir deprem kuşağında olduğunu yeniden gösterdiğini belirterek, “Depreme her an hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Bu sebeple arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarma eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. İHH tarafından Elazığ bölgenin lojistik merkezi olarak belirlenmiştir. Bölgedeki bu tür çalışmaları artık bu merkez üzerinden planlayarak gerçekleştireceğiz” dedi.