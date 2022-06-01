İHH’dan bahar şenliği

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi yardım faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle yetim ve muhacir çocukların yanlarında olmaya devam ediyor.

2021-2022 yılı eğitim döneminde çocuklarla yıl boyunca hafta sonları yapılan ders ve etkinliklerle eğitici ve kaliteli zaman geçiren İHH gönüllüleri eğitim yılının sona ermesi dolaysıyla geleneksel hale getirilen bahar şenlikleri ile yine çocuklara gönüllerinde eğlendikleri bir gün geçirdiler.

Yurtbaşı Belediyesi ve Hipodrom Müdürlüğünün ev sahibi olduğu etkinlikle çocuklar ata bindiler, çeşitli oyunlar oynadılar hem de düzenlenen yarışmalarda yeteneklerini sergilediler.

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesinden yapılan açıklamada, “Geleneksel Bahar Şenliğimizde bize ev sahipliği yapan ve sponsor olan Yurtbaşı Hipodrom Müdürlüğü ve Yurtbaşı Belediye Başkanı Sayın Yasin Yılmaz’a ulaşımda her zaman ki gibi desteğini bizden esirgemeyen Elazığ Belediyesine teşekkür ediyoruz. Şenliğimizde çocuklarımız doyasıya eğlenerek bir yılın yorgunluğunu attılar. Benzeri etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir” ifadelerine yer verildi.