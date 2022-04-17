İHH’dan 15 Ramazan yetim günü iftar programı

İHH İnsani Yardım Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 15 Ramazan Dünya Yetim Günü iftar programı Elazığ Belediyesinin desteği ile gerçekleştirildi.

15 Ramazan Dünya Yetim Günü dolayısıyla Türkiye’de 63 ilde aynı anda İHH organizasyonu ile iftar sofrasında buluşuldu. Elazığ’da da Kültürpark Mamuret’ul Aziz Salonundaki programda yetim aileleri ile birlikte il protokolünün katılımı ile aynı iftar sofrasını paylaştılar.

İftar programına Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit başta olmak üzere il protokolünden çok sayıda katılım oldu.

İftar programında yetim çocukların hazırlamış olduğu ilahi korosunun seslendirdiği ilahiler büyük beğeni topladı.

Program hakkında bir açıklama yapan İHH Elazığ Yetim Birimi Sorumlusu Besime Yaman, “Elazığ Belediyesi vermiş olduğu bu iftarla mağdur ailelerimizin mutluluğuna sebep oldu ve Ramazanın anlamına uygun duygu dolu anlar yaşandı. Belediye Başkanımızın eşi hanımefendi yavrularımızın arasına karışarak onlara harçlık dağıttı ve yüzlerindeki gülümsemeye sebep oldu. Başta Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları olmak üzere bu anlamalı iftara katılarak yetim ailelerinin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhuriyet Başsavcısı, tüm protokol üyeleri ve davetliler minik kalplerin dualarında yer ettiler. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.