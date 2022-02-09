İHH Yetim Birimi hayvanları unutmadı

Yetim ve mağdur ailelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Yetim Birimi zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan hayvanlar için de bir çalışma gerçekleştirerek ormanlık alana kuş evleri astı ve yem bıraktı.

Yaptığı yardımlarla mağdur ve yetimlerin gönüllerini ve hanelerini şenlendiren İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Yetim Birimi yetim çocuklarla birlikte kış şartlarında hayvanları unutmayarak bu defa onlara el uzattı. Çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini artırmayı hedefleyen çalışmada çocuklar hem hayvanlara yuva ve yem bıraktılar hem de gönüllerince karın keyfini çıkardılar.

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Yetim Birimi 80 kişilik bir grupla anne ve çocuklarla birlikte Çakmaktepe Kent Ormanına giderek Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen 50 adet kuş yuvası ağaçlara astı. Gönüllüler beraberlerinde getirdikleri 25 kilo kuşyemi ve buğdayı da yuvalara ve karların üzerine serpti.

Etkinlikle ilgili bilgi veren İHH Yetim Birimi Sorumlusu Besime Yaman katkılarından dolayı Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek iyiliğin her zaman her yerde yapılması, sadece insanları değil hayatı birlikte paylaştığımız hayvanların da zorlu kış şartlarında desteğe ihtiyacı olduğunu etkinlikte yetim çocuklarımıza uygulamalı bir şekilde göstermiş olduklarını söyledi.