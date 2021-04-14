İHH Palu Şubesi hizmete başladı

İHH İnsani Yardım Derneği teşkilatlanma çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda İHH Palu Şubesinin hizmet binası düzenlenen törenle hizmete başladı.

Açılış programına İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, kamu kurum ve kuruluşları ve Siyasî Parti Temsilcileri, Muhtarlar, Okul Müdürleri, İş İnsanları, STK Temsilcileri, Kovancılar İHH İlçe yönetimi katıldı.

Açılış öncesi bir değerlendirme yapan İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “Medeniyet beşiği kadim bir beldedeyiz. Mübarek bir zaman diliminde, Ramazan ayının ilk gününde hayırlı bir iş için birlikteyiz. Rabbim bu zaman dilimleri vesilesiyle güzel işler, rızasına muvafık işler işlemeyi nasip eylesin. İHH 30 yıldır dünyanın her yerinde ve tüm mazlum coğrafyalarda, yetimin, öksüzün ve yoksulun yanında oldu ve olmaya devam ediyor. Elazığ İHH olarak bizlerde hiçbir mağdur ve mazlum kalmasın diye çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çalışmalarımızı şubeleşerek ilçelerimize de taşımak niyetindeydik, Palu Şubemizi hayata geçirerek bu hedeflerimizden birini daha gerçekleştirmiş durumdayız” dedi.

İHH Palu Temsilcisi Hanefi Ayık ise şubenin kurulması ve açılması sürecine destek veren herkese teşekkür etti. İlçe Müftüsü Ayet Usta’nın dua etmesinin ardından Şube hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.