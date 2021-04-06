İHH Karakoçan şubesi açıldı

Yaklaşık 30 yıldır mazlumlara el uzatan İnsani Yardım Vakfı Karakoçan şubesi açıldı.

123 ülkede faaliyetlerini yürüten İHH’nın Karakoçan’da hayırlı hizmetlere imza atacağı ve yardıma muhtaç kişilere el uzatacağı ifade edildi.

Karakoçan şubesi açılışına İHH Elazığ Temsilcisi Metin Kılıç, Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya, İlçe Temsilcisi Muhammed Talha Taş, İlçe Müftüsü Mahmut Yegin katıldı.

İL TEMSİLCİSİ KILIÇ ‘HER DAİM MAZLUMLARIN YANINDAYIZ’

İHH’nın Elazığ’da yıllardır faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yürüttüğünü kaydeden İl Temsilcisi Metin Kılıç açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İHH, Türkiye’nin gururu olan uluslararası bir yardım kuruluşudur. İHH’nın amacı sadece yardım götürmek değil, aynı zamanda insanların kalbinde yüreğinde yer edinmektir. Bu kapsamda Elazığ’da başarılı çalışmalara imza atılıyor. Bu duygu ve düşüncelerle Karakoçan şubemizin hayırlı olmasını diliyor, hayır sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz.”

BAŞKAN AKBABA ‘ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ SARF EDECEĞİZ’

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ise böylesi güzel bir organizasyonun ilçelerinde bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi:

“Mazlum coğrafyalarda yer alan İHH’nın ilçemizde şubesinin olması bizler için gurur kaynağıdır. Bizlerin tek derdi insanların derdiyle dertlenmektir. Bizler belediye olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Karakoçan İHH Şubesi’nin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum.”

Karakoçan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya ise toplumların hizmet hareketlerinde bir takım birliktelik ruhunun olması gerektiğini, İHH’nın bu konuda gayretle hareket ettiğini kaydetti.

İHH Karakoçan İlçe Temsilcisi Muhammed Talha Taş ise yetim çocuklara ulaşmak adına gayret sarf edeceklerini belirterek, bundan sonra daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından İHH Karakoçan Şubesi İlçe Müftüsü Mahmut Yegin tarafından yapılan dualarla açıldı.