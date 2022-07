İHH İnsani Yardım Derneğinden afete hazırlık eğitimi

Yardım ve sosyal faaliyetlerin yanında deprem ve benzeri afetlerde arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri de gerçekleştiren Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği olası bir afete hazırlık ve arama kurtarma ekiplerinin bilgilerini tazelemek adına açık alanda eğitim gerçekleştirdi.

Palu Bingöl sınırında bulunan Gelendal (kalbli göl) Gölü çevresinde gündüz ve gece şartlarında yapılan eğitimde çadır kurma başta olmak üzere çok sayıda alanda eğitmenler tarafından eğitim verildi.

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada eğitimle ilgili şu bilgiler verildi, “Elazığ depreminde ilk müdahalenin, ilk yardımın, acil çadır kurmanın önemini bir kez daha görmüş olduk. Afetler ile yaşamaya alışmak zorunda olan ülkemizde afet bilinci ve ilk yardımın önemi her geçen gün önem arz ediyor. Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği olarak her an acil müdahale ekibimizin hazır olması adına Palu Bingöl sınırında bulunan Gelendal Gölü çevresinde afet eğitimi gerçekleştirdik. Fiziksel dayanıklılık, açık havada kamp yapma, çadır kurma ve sökme, kumanya hazırlama ve dağıtma eğitimlerimiz zorlu hava ve arazi koşullarında tamamlandı. Eğitimde katılımcılarımız gece soğuk havada kamp ekipmanlarının temini ve kullanımı konusunda yeterlilik kazandılar. 20 kişinin katıldığı eğitim çalışmalarımız başarıyla nihayetlendirildi”.