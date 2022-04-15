İHH Elazığ Şubesinde geleneksel iftarlar sürüyor

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Ramazan ayı münasebetiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftarlara bu yıl da devam ediyor.

Düzenlenen ilk iftar İHH Yetim Biriminin ev sahipliğinde yetim ailelere ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan gençlere yönelik olarak gerçekleştirildi.

İftar programında bir konuşma yapan önceki dönem İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, Ramazanın bolluk ve bereket ayı olduğunu belirtti.

İHH tarafından tertiplenen bir diğer iftar programına ise İHH Kadın Birimi gönüllüleri ev sahipliği yaptılar.

İftar programında bir değerlendirme yapan İHH Kadın Birimi Eğitim ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Nisa Dündar, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi ailelerle Ramazan'ın bereketini, çocuklarıyla da Ramazan'ın sevincini paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Etkinlikte oruç tutma yaşına gelmemiş çocukları oruca alıştırmak için tekne orucu iftarı yaptıklarını ifade eden Dündar, 630 kişilik bir katılımla iftarı gerçekleştirdiklerini, iftar öncesi çocuklara yönelik çeşitli eğlenceler ve Hacivat-Karagöz oyunu iftar sonrasında yine çocuklara özel pasta kesimi yaptıklarını sözlerine ekledi.