İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Ramazan çalışmalarına başladı

İHH fakir ve mültecilere yönelik Ramazan kumanya paketi ve un yardımına başladı.

Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayı öncesinde yardım çalışmalarını hızlandıran İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği bu kapsamda Elazığ merkez başta olmak üzere Kovancılar, Karakocan, Palu ve Maden ilçelerinde daha önceden tespitleri yapılmış olan yetim, fakir ve mültecilere yönelik Ramazan kumanya paketi ve un yardımına başladı.

İHH tarafından Ramazan boyunca 3000 aileye ve toplamda 15 bin kişiye gıda kolisi, alışveriş çeki nakit ve un yardımının yanı sıra 1300 kişiye bayramlık kıyafet ve ayakkabı alışverişi yardımında da bulunulacak.

Yardımlar hakkında bir açıklamada bulunan IHH Elazığ İnsani Yardım DerneğiElazığ Temsilcisi Metin Kılıç, yardım çalışmaları kapsamında Elazığ IHH olarak Ramazan ayında mazlum ve muhtaç coğrafyalarda da yardımlar yapacaklarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da Arakanda binlerce mülteci kardeşimize iftar programı ve kumanya dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti. Daha önceki yıllarda düzenlenen iftar programlarının pandemi dolayısıyla düzenlenememesi yönünde karar aldıklarını vurgulayan Kılıç, Ramazan sebebiyle 1000 aileye iftarlık ulaştırılarak onların iftar heyecanlarına ortak olunacağını kaydetti. Kılıç sözlerini şöyle tamamladı “Dün olduğu gibi bugünde hayırda köprü olan İHH Elazığlı hemşerilerimizin desteklerini beklemektedir.Bir yetimin mağdur ve ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmek istiyorsanız sizi İstasyon caddesindeki İHH büromuza bekliyoruz. Ayrıca hayırsever hemşerilerimiz yardım ve her türlü konuda 0541 631 23 21 nolu telefondan bize ulaşabilirler”.