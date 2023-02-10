İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Deprem Bölgesinde

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve ‘Yüzyılın Afeti’ olarak değerlendirilen depremlerin ardından İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği de ilk andan itibaren hem arama ve kurtarma hem de insani yardım faaliyetlerinde tüm gönüllüleri ile birlikte seferber olmuş durumda.

Elazığlı hayırseverlerin destek ve katkılarıyla temin edilen ekmek, kahvaltılık malzemeler, çorap ve kışlık kıyafetler ile “iyilik taşır” sloganıyla yola çıkan Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği ekipleri önce Malatya’ya ardından da Adıyaman ve Çelikhan ilçelerine ulaştılar. Zaman zaman zorlu yol şartlarıyla yollarına devam etmeye çalışan İHH ekipleri daha çok ulaşılmamış köy ve mahallelere ulaşmaya gayret ettiler.

Yapılan yardım ve kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi veren İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, depremin ilk anından beri AFAD ile koordineli olarak önce Malatya’ya sonrasında da Adıyaman ve diğer illere yardım ve kurtarma faaliyetleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gönüllülerden oluşan kurtarma ekibiyle kurtarma çalışmalarına da destek verdiklerini söyleyen Altunbaş, insani yardım malzemeleri, un, su ve diğer temel gıda malzemelerini de bölgeye ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Açıklamasında duyarlı hayırsever insanlara da teşekkür eden Altunbaş, büyük bir milletin mensupları olarak bu zor günleri de dayanışma ve işbirliği ile aşacağımızı sözlerine ekledi.