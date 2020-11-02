İHH Elazığ Ekibi İzmir’de kurtarma faaliyetlerine katıldı

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği arama ve kurtarma ekibi İzmir’de meydana gelen depremin ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından aynı gün İzmir’e hareket ederek ikinci günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını belirten İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Arama ve Kurtarma Ekibi Sorumlusu Mustafa Gökmen, “Ekip olarak Cuma günü yaşanan depremin ardından aynı gün akşam yola çıkarak İzmir’e geldik ve Cumartesi gününden itibaren yürütülen çalışmalara katıldık. Sahada yaklaşık olarak 350 İHH gönüllüsü görev yapmaktadır. Biz de Elazığ ekibi olarak arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elazığ olarak sekiz ay öncesinde benzeri acıları yaşamıştık. Dolayısıyla onları anlıyoruz. Allah bir daha benzeri afetler yaşatmasın” dedi.

İHH ekibi yürütülen faaliyetlerde sadece insanları yaşatmak için değil depremzedelerin evlerinde besledikleri hayvanlarını yaşatmak için de fedakarca çalışmalarda bulundular.