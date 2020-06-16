İHH deprem bölgesinde

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Bingöl Karlıova’da yaşanan depremin ardından deprem bölgesine intikal ederek yardım ve afet çalışmalarına destek verdi.

Önceki gün Bingöl Karlıova’da 5,7 ve çok sayıda artı deprem yaşanmış özellikle kırsal alanda çok sayıda evde hasara neden olmuştu.



Depremin haber alınmasının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Mustafa GÖKMEN kontrolünde yardım kolileri ve gerekli yardım malzemeleriyle olay yerine hareket eden İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi, olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri oldu.



AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar başlayan İHH ekibi, çadır kurma, barınak imkanı sağlama ve acil ihtiyaç malzemelerini ulaştırmanın yanında gıda dağıtımı da gerçekleştirdi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Mustafa GÖKMEN, İHH olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, Bingöl’e giderek kurtarma ve yardım ekibinde yer alan gönüllülere teşekkür etti.