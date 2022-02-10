Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Maden ilçesi yakınlarındaki bir bölgede tespit edilen zengin maden sahasının işletilmesiyle gerekli hazırlıklarını yaptıklarını ve ihaleye katılacaklarını belirterek açıklamalarda bulundu.

Haberin Videosu : ‘İhaleye bizde katılacağız’

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, “Maden bakır sahası maden kaynağının Elazığ’ın kendi halkına, öncelikle burada yaşayan insanlarımıza, hemşerilerimize kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu madenimiz Elazığ iş dünyası tarafından ihalesi alınarak yatırımı yapılsın. Yatırımlarla birlikte Elazığlı insanlarımızın da çalıştığı koca koca tesisler ve işletmeler olsun bunun da kazananı Elazığ’ımız ve Türkiye’miz olsun” dedi.

Elazığ ili sınırları içerisinde bulunan çok değerli bir maden kaynağının ekonomiye kazandırılması ile alakalı bir takım faaliyetlerin yürütüldüğünü aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Maden kaynağını Elazığ’ın kendi halkına öncelikle burada yaşayan insanlarımıza hemşerilerimize kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu madenimiz her ne şekliyle olursa olsun Elazığ iş dünyası tarafından ihalesi alınarak yatırımı yapılarak ve yapılan yatırımlarla birlikte Elazığlı insanlarımızın da çalıştığı koca koca tesisler ve işletmeler olsun bunun da kazananı Elazığ’ımız ve Türkiye’miz olsun. Biz diyoruz ki oradan çıkarttığımız tüm madenler tıpkı Ergani bakır işletmelerinde olduğu gibi büyük sanayi tesisleri kurularak yerinde imalatı yapılsın hem bölge halkı orada çalışsın istihdam edilsin hem de o kaynaklar Elazığ iş dünyası tarafından yatırımları yapılarak ve işletilerek Elazığ ekonomisine kazandırılsın. 2 milyar lira teminat mektubu karşılığında ihaleye girme koşulu var. İhale açık arttırma usulü ile yapılacak taban fiyatı da 2 milyar liradır. Neden bu kadar yüksek bir değerle çıktığınız onun yerine sanayi tesislerini sıralasaydınız ve bunlar ekonomiye kazandırılsaydı. İş dünyası da sermayesini sanayi tesisine yatırarak buralardan katma değer ve istihdamlar oluştursaydı ama ona yine de ona çok takılmıyorum. Maden bu kadar çok değerli bir saha var 2 milyar lira teminat mektubu da hakkıdır taban fiyatı da hakkıdır. Keşke olmasaydı ama oluyorsa da bu olmazsa olmazımız değil. Ama buradan çıkan madenin Elazığ özelinde ve yerelinde değerlendirilmesi bizler için olmazsa olmazdır onu özellikle istiyoruz. Bu masanın etrafında oturan Elazığ iş dünyası bütün oda borsa başkanlarımız hep Elazığ’da çok ortaklı yapı yok Elazığ bir araya gelemiyor birlikte iş yapamıyor diyorlardı ama biz hamt olsun burada şeytanın bacağını kırdık. Elazığ’da Elazığ Invest'in dediğimiz Elazığ Yatırım AŞ şirketini kurduk. 57 iş adamının ortak olduğu Elerji diye bir enerji firması kurduk" diye konuştu.

"İHALESİNE GİRECEĞİMİZ ŞİRKETE ORTAK OLMAK İSTEYENLERİN KAYITLARINI ALIYORUZ"

Maden'deki bakır sahasının ihalesine girmek üzere hazırlıklarını yaptıklarını vurgulayan Arslan, “Buradan tüm kamuoyuna açık davette ve teklifte bulunuyoruz. Bu ihalesine gireceğimiz şirkete ortak olmak isteyen herkesin ön kayıtlarını almaya başlıyoruz. Bu ön kayıtlarda oluşacak büyüklükle de genel yapıyı organize edeceğiz. Bunun içerisinde büyük holdinglerimiz, anonim ve limitet şirketlerimiz ve bireysel yapılarımız var. Bunların hepsi bu yapının içerisinde olabilecektir. Uzun yıllar proje yatırım koordinatörlerimiz tarafından bu tür şirketler çok ortaklı şirketler nasıl olur nasıl idare edilir şirket ana sözleşmeleri nasıl olur ve şirketlerin anayasaları nasıl yapılır diye bir çalışmamız zaten vardı. Elerji Yatırım A.Ş. bu mantık üzerinde kuruldu ve hayatına devam edecek. Geçmiş yıllarda Elazığ için dışarıdan bir kurtarıcı beklemeyin Elazığ kendi düştüğü yerden kalkacaktır. Elazığ’ı kalkındıracak da yine bizler olacağız. Bunun başka yolu ve yöntemi yok” ifadelerini kullandı.