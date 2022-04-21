‘İhalenin verileceği firma önceden belirlendi’

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal Maden ihalesi sonrası açıklama yaparak “İhalenin verileceği firmanın önceden belirlendiği” söyledi.

Başkan Kangal; “Uzun zamandır Elazığ kamuoyunu meşgul eden ve önemine binaen her kesimin üzerinde hassasiyetle durduğu Maden İhalesi gerçekleşmiş olup, ihalenin verileceği firmanın önceden belirlendiği ve rekabet şartları oluşturulmadan bu sürecin tamamlanacağı duyumları , gelinen aşama itibari ile doğrulanmıştır. İki firmanın katıldığı ihalede , açılış rakamının çok az bir miktar arttırılması sureti ile , henüz sadece yüzde 30 u tespit edilmiş olan bu kıymetli sahanın , düşük bir miktarla neticelenmesi olası bir kamu zararı riskini arttırmıştır. Sürecin tamamlanması ile birlikte, tüm kesimlerde adrese teslim ihale düşüncesi haklı olarak dillendirilmeye devam etmektedir. Ayrıca ihaleye katılımı beklenen Elazığ girişim grubunun neden teklif vermediği de kafalarda soru işaretidir.

İhale öncesi bizler ve tüm kesimlerin ısrarlı bir şekilde üzerinde durduğu şartnamenin değiştirilmesi , izabe tesisinin Elazığ’da kurulma şartı çağrısı, ne yazık ki görmezden gelinmiş ve son şekli ile ihale sonlandırılmıştır. Bu aşamadan sonra , ihaleyi alan firmanın gerçekleştireceği yatırımların tamamını şehrimizde yapması yönüne , aktif girişimde bulunulmalı ve özellikle vekiller nezdinde yoğun mesai harcanmalıdır. Bu zenginliğin şehrimizden koparılmasına ve hemşerilerimizin emeklerinin sömürülmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Aksi taktirde , zaten tartışmalı olan bu sürecin daha da olumsuz sonuçlara yol açacağı unutulmamalıdır” dedi.