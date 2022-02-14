‘İhale tarihi ertelendi’

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Maden ilçesi sınırları içerisinde bulunan maden rezerv alanının işletilmesi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Maden İlçesi’nde bulunan maden rezervleri ile ilgili açıklama yaparak Maden rezerv alanının ihale süresinin uzatılmasına yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Bulut, Bakan Dönmez’e teşekkür ederek, ihalenin açık ihale usulü yapılacağını bildirdi.

“BAKANIMIZ TALEPLERİMİZLE YAKINDAN İLGİLENDİLER”

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Bakan Dönmez’e yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Dönmez, “Maden İlçemiz sınırları içerisinde bulunan maden rezerv alanının işletilmesi süreci ile ilgili yürütülen çalışmalar kamuoyunun malumudur. Özellikle Elazığ’lı iş insanlarının Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hareket eden şehrimiz yatırımcılarının ihale süresinin uzatılması dahil bir takım talepleri olmuştu. Tarafımıza iletilen talepleri görüşmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile bugün bir araya geldik. Sayın Bakanımız taleplerimizle yakından ilgilendiler. Gerçekleşen görüşme sonucunda ihale tarihi uzatılmıştır. Yatırımcılarımızın talep ettiği ek sürenin verileceği bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“İHALE AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR”

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ihalenin açık ihale usulüyle yapılacağını belirtti. Bulut, “Maden sahasının işletilmesi ile ilgili yapılacak olan ihale açık ihale usulü ile gerçekleştirilecektir. İhalenin şartnamesi de buna göre düzenlenmiştir. Maden sahasının bir an önce ülkemiz ve ilimiz ekonomisine kazandırılması bizim önceliğimizdir. Elazığ’ın ve ülkemizin adı geçen yatırımdan en üst ve en etkin düzeyde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Maden sahasının tespiti sürecinden bugüne bütün süreci yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Ülkemizin ve şehrimizin menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz görüşme ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz görüşmeler hep bu doğrultu da olacaktır” ifadelerini kullandı.