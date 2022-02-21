İhale 4 Nisan yapılacak

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, maden sahaları ihalesinin ileri tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:“Elazığ Maden İlçesinde MTA araştırma ve sondajları çalışmaları ile tesbit edilen maden rezerv alanın ihalesi girişimlerimiz sonucunda 04 NİSAN 2022 tarihine ertelenmiştir. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bölgenin ilimiz ve ülkemiz ekonomisine bir an önce kazandırılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”dedi.