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Giriş Tarihi : 02-03-2020 18:26

İdlib gazisine ziyaret

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında yaralanan Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İdlib gazisine ziyaret

Başkan Şerifoğulları, Suriye rejim unsurları tarafından İdlib bölgesinde düzenlenen ve 36 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan, tedavisinin ardından taburcu olan Jandarma Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce’yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz” diyen Başkan Şerifoğulları, “Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Şehit 36 kahraman Mehmetçiğimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

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