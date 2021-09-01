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  • İçme suyu yolu mezarlık içinden geçince kemikler etrafa saçıldı  
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Giriş Tarihi : 01-09-2021 15:47   Güncelleme : 01-09-2021 15:47

İçme suyu yolu mezarlık içinden geçince kemikler etrafa saçıldı  

Elazığ’ın Palu ilçesinde içme suyu deposu için yapılan yol, mezarlık içerisinden geçince ceset kemikleri etrafa saçıldı.  

İçme suyu yolu mezarlık içinden geçince kemikler etrafa saçıldı  

Olay, Palu ilçesine bağlı Yukarı Palu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye içme suyu temini için isale hattı çalışması başlatıldı. Barajı'ndan boru döşenerek getirilen içme suyunun deposu, Şeyh Yasin Mezarlığı yakınında bir yere yapıldı.

Fakat su deposuna giden yolun mezarlığa denk gelmesinden dolayı mezarlar tahrip oldu. Kepçe ile açılan yolda, mezarlıklarda bulunan kemikler ortalığa saçıldı. Osmanlı döneminde kalma mezarların bulunduğu alanı gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.

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