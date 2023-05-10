Olay, Keban ilçesi Gökbelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde suların kesilmesi üzerine köylüler boruları kontrol etti. Selim Aslan, yaptığı kontrolde su borusunu ağaç köklerinin tıkadığını fark etti. Borudan 8 metrelik ağaç kökünü hayretler içinde çıkartan Selim Aslan, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt etti.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-05-2023 09:14
İçme suyu borusundan çıktı
Elazığ’da tıkanan içme suyu borusunu kontrol eden köylüler, borudan metrelerce ağaç kökü çıkardı.
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