İçme suyu borusundan çıktı

Elazığ’da tıkanan içme suyu borusunu kontrol eden köylüler, borudan metrelerce ağaç kökü çıkardı.

Olay, Keban ilçesi Gökbelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde suların kesilmesi üzerine köylüler boruları kontrol etti. Selim Aslan, yaptığı kontrolde su borusunu ağaç köklerinin tıkadığını fark etti. Borudan 8 metrelik ağaç kökünü hayretler içinde çıkartan Selim Aslan, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt etti.