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Giriş Tarihi : 10-05-2023 09:14

İçme suyu borusundan çıktı

Elazığ’da tıkanan içme suyu borusunu kontrol eden köylüler, borudan metrelerce ağaç kökü çıkardı. 

İçme suyu borusundan çıktı

Olay, Keban ilçesi Gökbelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde suların kesilmesi üzerine köylüler boruları kontrol etti. Selim Aslan,  yaptığı kontrolde su borusunu ağaç köklerinin tıkadığını fark etti. Borudan 8 metrelik ağaç kökünü hayretler içinde çıkartan Selim Aslan, o anları  cep telefonu kamerası ile kayıt etti. 

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