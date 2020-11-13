İçleri ısıtan depremzede kardeşliği

Elazığ'da geçici barınma merkezlerindeki konteyner evlerde kalan depremzede çocuklar, İzmir için koli koli yardım topladı.

Elazığ’da depremi yaşayan ve konteyner kentlerde aileleri ile kalan çocuklar, İzmir’deki depremzede akranları için kendi çabalarıyla kıyafet, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar topladı.

Elazığ'da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası yaklaşık bin 700 aile 4 farklı noktada kurulan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezinde devletin sunduğu imkanlarla hayatlarını sürdürüyor. Depremzede ailelere her türlü destek verilen kentte çocuklar örnek bir davranış gösterdi. Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte kalan çocuklar, 30 Ekim tarihinde İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen akranlarını unutmayarak anlamlı bir destekte bulundu. Yaşları 6 ile 10 arasında olan bir grup çocuk, Elazığ depreminde kendilerine verilen fazla kıyafet, kırtasiye malzemesi ve oyuncakların bulunduğu 10 koli hazırladı. Çocuklar topladıkları bu malzemeleri, İzmir’e gönderilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde konteyner kent alanında açılan Psikososyal Destek Bürosuna teslim etti. Miniklerin bu davranışı yürekleri ısıtırken, aileleri tarafından ise takdir topladı. Minikler ise depremde kendilerine gelen yardımı karşılıksız bırakmak istemediklerin belirterek en kısa zamanda topladıkları malzemeleri İzmir’e ulaşacağını belirtti.

“HER ŞEYİMİZİ ONLARA GÖNDERİYORUZ”

Ninesi ile birlikte konteyner kentte yaşayan Ayaz Ağırman, kullanmadığı kitap ve defterleri gönderdiğini belirterek, “Elazığ’da deprem olduktan sonra buraya taşındık. Bizim burada Psikososyal Destek Büroları var. Oraya gidip kitap okuyoruz, eğleniyoruz. Gerekli destekleri veriyorlar, teşekkür ederiz. Ondan sonra İzmir’de de deprem yaşandı. Onlar için de çok üzüldük ve fazla olan kitap, kalem ve her şeyimizi onlara gönderiyoruz. İnşallah onlar o acıyı unuturlar, umarım mutlu olurlar ve gerekli desteği alırlar” dedi.

“İYİLİKLERİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMIYORUZ VE ONLARIN YANINDAYIZ”

Elazığ depreminden sonra kendilerine birçok malzeme geldiğini ve gelen iyiliği karşılıksız bırakmak istemediklerini dile getiren 10 yaşındaki Dilan Bulut ise "Elazığ’da deprem olduğunda onlar bize kullanmadıkları malzemelerini bizlere göndermişlerdi. Biz de onlara göndermek istiyoruz. İhtiyacım olmayan ve kullanmadığım eşyaları onlara göndermek istiyorum. Defterler, kitaplar var. Onların içine de ‘İyi Günlerde Okumanız Dileğiyle’ notları yazdım. Onlar okudukça bizi hatırlamalarını istiyoruz ve onlara sevdiğimizi anlamalarını istiyoruz. Onlar bizim yaşadığımızın aynısını yaşıyorlar. Onlar bizlere gönderdiler, biz de onlara gönderiyoruz. İyiliklerini karşılıksız bırakmıyoruz ve onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

“10 KOLİYE YAKIN EŞYAYI YAKIN ZAMANDA GÖNDERECEĞİZ”

Arkadaşları ile aldıkları karar doğrultusunda çok sayıda yardım malzemesi topladıklarını aktaran Aysima Bahşi de, “Burada da deprem oldu ve ailemle beraber konteynere yerleştik. İzmir’de de aynı şiddette bir deprem oldu. Biz de arkadaşlarla oraya yardım göndereceğiz diye bir karar aldık. Oyuncak, kıyafet, erzak ve okul malzemeleri topladık. Topladıklarımızı da kolilere yerleştirdik. 10 koliye yakın eşyayı yakın zamanda göndereceğiz” diye konuştu.

Çocukların yardım toplamasına şahit olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Vildan Demirtaş, “Bizim çocuklarımız İzmir’de deprem olduğu gün erzak, giyecek ve battaniye topladılar. Biz çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü bizim durumumuzu anlayarak diğer kardeşlerine de yardım etmek istediler. Biz buna çok seviniyoruz ve 10 koli yardım topladılar” dedi.