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Giriş Tarihi : 12-04-2020 21:38   Güncelleme : 12-04-2020 21:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.
Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun” dedi.

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